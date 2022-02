Offrez-vous la dédicace de votre joueur préféré grâce à Aggolive

Êtres inaccessibles, les stars du foot sont rarement disponibles, encore plus avec la situation sanitaire compliquée de ces derniers mois. Partant de ce principe, Agathe Nicollin, fille de Laurent Nicollin président de Montpellier, a décidé de créer une plateforme visant à mettre en relation des joueurs de football avec leurs fans. L'objectif est simple, permettre aux fans de foot de demander une vidéo personnalisée pour un anniversaire ou une occasion particulière. Agathe Nicollin nous explique les raisons qui l'ont poussé à créer Aggolive. « L’idée m'est venue quand les stades étaient fermés et que les supporters ne pouvaient plus assister aux matchs et qu'ils n’avaient plus aucun contact avec les joueurs. De plus, beaucoup de joueurs me disaient qu’ils étaient très sollicités sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas répondre à toutes les demandes de leurs supporters à la vue du nombre de messages qu’ils reçoivent régulièrement. »

Et c'est la réception d'une vidéo de Kylian Mbappé pour son anniversaire qui va provoquer le déclic. «Pour mon anniversaire, j’ai reçu une vidéo de Kylian Mbappé qui me le souhaitait. Une simple vidéo, mais j’étais tellement contente. Alors, avec mon ami Hugo nous avons décidé de mettre en place cette plateforme pour créer des liens uniques et une certaine proximité entre les supporters & les joueurs. De voir le plaisir qu’à le supporter de recevoir une vidéo personnalisée pour son anniversaire ou pour toute autre occasion c’est magique et satisfaisant.» Toutefois, n'y voyez aucun intérêt commercial puisqu'en sollicitant un joueur (Teji Savanier, Gaétan Laborde, Adrien Thomasson, Ruben Aguilar, Andy Delort, Robert Pires et même... Laurent Paganelli) pour une trentaine d'euros en moyenne vous faites une bonne action. Chaque euro récolté va à l'association choisie par le joueur. Récemment, un chèque de 2 000 € a été remis au fonds de dotation du MHSC grâce à Teji Savanier et Laurent Nicollin. Que vous soyez joueur ou simplement fan de foot, cliquez sur la photo ci-dessous pour participer à cette bonne action.