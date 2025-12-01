FC Barcelone : Ronald Araujo a demandé à ne plus jouer pendant une période indéterminée !

Ronald Araujo est au plus mal. La semaine passée, le défenseur uruguayen portait le brassard de capitaine en Ligue des Champions face à Chelsea. Résultat : il a une nouvelle fois craqué en C1. Averti pour contestation en première période, le Blaugrana a logiquement été expulsé douze minutes plus tard après un tacle de fou furieux sur Marc Cucurella. À dix contre onze, le Barça a ensuite fini par couler à Stamford Bridge (0-3). Au sortir du match, Hansi Flick tentait tout de même de trouver les mots pour défendre son capitaine.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé avec le premier carton jaune. Je dois lui parler et regarder les vidéos, et le deuxième n’aurait pas dû être sifflé comme ça. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Ce n’était ni le bon moment ni la bonne action, mais c’est comme ça. On va voir un Barça différent, je peux vous le promettre. Je vois comment on s’entraîne, l’intensité et la qualité, et c’est différent d’il y a quelques semaines… J’ai un bon pressentiment». Depuis, ça ne s’est pas arrangé pour Araujo.

«Ronald n’est pas prêt à jouer»

Pour le match de Liga face au Deportivo Alavés, le Barça a annoncé qu’Araujo était indisponible pour des problèmes gastriques. «Araujo a une gastro-entérite. Il ne s’entraîne pas aujourd’hui et manquera également le match de demain», déclarait Flick le 28 novembre dernier. L’absence de l’Uruguayen contre Alavés n’a pas empêché le Barça de remporter son match de Liga (3-1), mais les problèmes gastriques d’Araujo se sont transformés en soucis personnels. C’est d’ailleurs ce qu’a confié Flick ce lundi, à la veille du choc contre l’Atlético de Madrid.

«Ronald n’est pas prêt à jouer. C’est une situation privée et je n’en dirai pas plus. Je vous demande de respecter cela, c’est tout ce que je peux et vais dire.» Et selon Marca et Mundo Deportivo annoncent que les agents du joueur se sont rendus ce lundi au centre d’entraînement du Barça pour se réunir avec le club. L’objectif est clair : aider Araujo à se remettre mentalement de cette histoire. Le joueur a ensuite lui-même demandé au club de le laisser récupérer psychologiquement durant une période indéterminée. Une requête acceptée par les Blaugranas.