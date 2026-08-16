L’offre inratable pour suivre le Trophée des Champions et la Liga !

Le football français nous a manqué et on ne va pas bouder notre plaisir pour son grand retour ! D’autant que la LFP a remis en place la tradition d’un Trophée des Champions en guise d’amuse-bouche une semaine avant la reprise du championnat ! Ainsi, dès le 16 août prochain, quelques jours seulement avant le premier match de la nouvelle saison, le PSG se déplacera sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens. Un véritable choc qui permettra d’en savoir plus sur l’état de forme des deux équipes.

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Avec côté Lensois un nouvel entraîneur en la personne de Dino Toppmöller, un onze de départ largement remanié mais un état d’esprit que tous espèrent au rendez-vous, vu la saison qui s’annonce. Du côté du PSG, un maximum de stabilité mais quelques nouveautés à observer de près. Alors, pour ceux qui veulent monter dans le train pour profiter de la Ligue 1 à moindre coût, voici une offre à ne pas rater puisque pour cette deuxième année d’existence de Ligue 1+, DAZN propose une offre couplant Ligue 1+ et DAZN

Une offre spéciale pour lancer la saison

Et ce bundle prend une tout autre ampleur depuis que l’on a appris l’acquisition des droits de la Liga, le championnat espagnol, par DAZN. Qui propose donc dans son catalogue une liste impressionnante de championnats et compétitions : Liga, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Copa del Rey, Eredivisie, Jupiler Pro League, Saudi Pro League. Sans oublier le basket, la boxe, le kick boxing… Ainsi, le même week-end que le Trophée des Champions entre le PSG et Lens, vous pourrez, grâce au bundle DAZN-Ligue 1+, assister à la 1ère journée de Liga.

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DAZN dévoile une offre de lancement majestueuse, pour profiter de la Ligue 1 et de tout son catalogue avec sa nouveauté de poids : le championnat espagnol et donc des matches du Real Madrid et du FC Barcelone. Du 3 août au 6 septembre inclus, pour 14,99€/mois pendant 3 mois, puis 22,99€/mois les 9 mois suivants (sur un engagement d’1 an, avec 2 connexions simultanées), vous avez donc accès au meilleur du football français et européen ! Une offre particulièrement attractive. Et pour les jeunes de moins de 26 ans, ce bundle DAZN + Ligue 1+ passe à 13,99€/mois (sans engagement, avec 1 connexion) ! Alors n’hésitez pas et foncez sur le Bundle DAZN + Ligue 1+ !