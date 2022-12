France - Maroc : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Deuxième demi-finale Coupe du monde 2022 ce mercredi afin de définir qui rejoindra l'Argentine en finale. Les Bleus défient le Maroc à 20h pour un sacré choc. Les Tricolores s'articulent dans un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Jules Koundé, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez. Aurélien Tchouaméni est positionné en sentinelle aux côtés de Youssouf Fofana. Enfin, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.

De leur côté, les Lions de l'Atlas s'articulent en 3-4-3 avec avec Yassine Bounou comme dernier rempart. Devant lui, Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Romain Saïss, Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui occupent la défense. Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat se retrouvent dans l'entrejeu. Les couloirs sont occupés par Hakim Ziyech et Sofiane Boufal tandis que Youssef En-Nesyri est seul en pointe.

Les compositions

France : Lloris – Koundé, Varane, Konaté, Hernandez – Tchouaméni, Fofana – Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud

Maroc : Bounou - El Yamiq, Saïss, Aguerd - Hakimi, Ounahi, Amrabat, Mazraoui - Ziyech, En-Nesyri, Boufal

