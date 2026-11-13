Dayot Upamecano quitte le stage de l’équipe de France

Défait hier avec l’équipe de France en Italie (3-1) pour le compte de la Ligue des Nations, Dayot Upamecano n’est pas apparu sous son meilleur jour, au même titre que ses coéquipiers. Fautif sur le second penalty accordé à la Squadra Azzurra, le défenseur ne sera pas de la rencontre dimanche contre la Turquie.

La suite après cette publicité

On apprend par un communiqué de la FFF ce matin qu’il «a reçu l’autorisation de Zinédine Zidane pour quitter le stage de l’équipe de France et rentrer à Munich». Le communiqué invoque «des raisons personnelles» pour expliquer cette décision. On ne sait pas encore s’il sera remplacé ou non.