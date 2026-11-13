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Officiel UEFA Nations League

Dayot Upamecano quitte le stage de l’équipe de France

Par Maxime Barbaud
1 min.
France Turquie

Défait hier avec l’équipe de France en Italie (3-1) pour le compte de la Ligue des Nations, Dayot Upamecano n’est pas apparu sous son meilleur jour, au même titre que ses coéquipiers. Fautif sur le second penalty accordé à la Squadra Azzurra, le défenseur ne sera pas de la rencontre dimanche contre la Turquie.

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On apprend par un communiqué de la FFF ce matin qu’il «a reçu l’autorisation de Zinédine Zidane pour quitter le stage de l’équipe de France et rentrer à Munich». Le communiqué invoque «des raisons personnelles» pour expliquer cette décision. On ne sait pas encore s’il sera remplacé ou non.

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