Frank McCourt à la rencontre des joueurs de l’OM

Depuis le départ fracassant de Medhi Benatia, il y a 48 heures, l’Olympique de Marseille s’était muré dans un silence assourdissant. Entre un poste de directeur du football vacant et un banc de touche orphelin de Roberto De Zerbi, l’actuel 4e de Ligue 1 avançait à l’aveugle. Mais le boss a décidé de taper du poing sur la table.

Frank McCourt a décidé de conforter Medhi Benatia dans son poste, comme il l’a annoncé via un communiqué : « déterminé à assurer l’intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d’atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Medhi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives. Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes. » Pour rassurer ses troupes, le propriétaire américain de l’OM rencontre actuellement les joueurs du club phocéen. Nul doute que ces derniers ont besoin d’être rassurés après les moments douloureux vécus ces dernières heures. À noter qu’ensuite, le duo ira à la rencontre des supporters afin d’exposer leur plan pour la fin de saison où le club est encore en lice en Coupe de France et à la lutte pour une place en C1.