Bayern : Karl-Heinz Rummenigge confirme l’arrivée de Vincent Kompany

Le Bayern Munich a enfin trouvé son nouvel entraîneur. Après le départ de Thomas Tuchel, Vincent Kompany va devenir le nouvel entraîneur du club bavarois après qu’un accord total a été conclu avec Burnley, qui va récupérer entre 10 et 12 millions d’indemnités. Alors qu’il ne manque plus que l’officialisation de manager belge, qui devrait s’engager jusqu’en 2027, un membre du Bayern Munich a d’ores et déjà confirmé son arrivée imminente.

Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil d’administration du Bayern Munich s’est exprimé au micro de Sky Sports et a affirmé que «notre directeur a décidé de choisir Vincent Kompany comme nouvel entraîneur. Nous sommes prêts à régler les derniers détails et ce sera alors officiel. Pep Guardiola nous a également aidés dans le choix d’enrôler Kompany, il a dit beaucoup de bien de Vincent, que c’est un entraîneur talentueux. Pep connaît bien Vincent et son avis a été très apprécié».