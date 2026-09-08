José Mourinho a un rêve ultime avec le Real Madrid

Treize ans après son départ de la capitale espagnole, José Mourinho conserve une pointe d’amertume au sujet de son premier passage au Real Madrid. Entre l’expulsion controversée de Pepe contre le Barça en 2011, le tir au but manqué de Sergio Ramos face au Bayern en 2012 et le quadruplé dévastateur de Robert Lewandowski avec Dortmund en 2013, le technicien portugais s’est arrêté trois fois consécutives aux portes de la finale. Une anomalie pour celui qui avait été recruté par Florentino Pérez après ses sacres européens avec Porto et l’Inter Milan. Pourtant, le président madrilène ne manque jamais de lui rappeler qu’il a posé les bases des six Ligues des champions remportées par la Maison Blanche depuis son départ.

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De retour sur le banc madrilène cet été, l’entraîneur portugais sait parfaitement que seule la victoire dans la plus prestigieuse des compétitions lui ouvrira définitivement les portes du panthéon du club. Porté par le soutien indéfectible de sa direction, Mourinho s’appuie sur une expérience immense dans l’épreuve reine. Cinquième entraîneur le plus capé de l’histoire de la compétition avec 153 matchs et 80 victoires, il figure dans une élite statistique dominée par Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Cette saison, il est le coach le plus expérimenté dans la compétition. Ainsi, son come-back prend l’allure d’une opportunité unique pour effacer ses anciens fantômes et de rentrer définitivement dans l’histoire du club.

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Mourinho veut remporter une Ligue des Champions avec le Real Madrid

Interrogé sur cet objectif prioritaire et le souvenir de ses trois demi-finales perdues, le manager de 63 ans a préféré balayer les comparaisons d’un revers de main en conférence de presse ce lundi : «j’ai été au Real Madrid à deux reprises. J’ai quitté le club en 2013 ; nous avons gagné ce que nous avons gagné, nous avons perdu ce que nous avons perdu. Nous avons tout donné. Et la situation actuelle n’a absolument rien à voir avec le passé. En 2010, nous n’avions pas atteint les quarts de finale, et nous n’avions pas disputé de demi-finale depuis des années.» S’il ne cache pas son immense impatience à l’idée de soulever enfin la Coupe aux grandes oreilles sur le banc merengue, il refuse catégoriquement de lier cette cuvée aux fantômes de 2011, 2012 et 2013.

Au-delà de la légende madrilène, c’est l’histoire même du football européen qui tend les bras au technicien portugais. S’il parvient à guider le Real Madrid jusqu’au sacre ultime, Mourinho deviendra le tout premier entraîneur de l’histoire à remporter la Ligue des Champions avec trois clubs différents. Déjà membre du cercle très fermé des techniciens titrés avec deux équipes distinctes aux côtés de figures comme Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ou Ottmar Hitzfeld, le Special One a l’occasion de boucler la boucle 17 ans après. Et le tout, avec une équipe affamée de titres après une saison blanche et un Kylian Mbappé qui court toujours après la première C1 de sa carrière.