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UEFA Nations League

Équipe de France : Zinédine Zidane est convaincu par Rayan Cherki

Par Kevin Massampu
1 min.
Turquie 0-1 France

Zinédine Zidane a réussi ses retrouvailles avec l’équipe de France, ce vendredi soir, avec une première victoire contre la Turquie (0-1), en Ligue des Nations. Le néo-sélectionneur tricolore avait titularisé, à cette occasion, Rayan Cherki en tant que milieu relayeur dans un 4-3-3. Une position inhabituelle pour le joueur de Manchester City, plus habitué à évoluer plus haut derrière l’attaquant, mais dont la copie a semble-t-il plu à son nouvel entraîneur. 

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« Il a été bon avec le ballon, mais on sait ce qu’il est capable de faire. Sans le ballon aussi, il a été bon, car il s’est rapproché de la ligne avec ses deux copains (Rabiot, Koné). Il a récupéré le ballon entre les lignes, il a fait son match. C’est ce qu’on voulait avec Michael et Kylian sur les côtés », a témoigné Zidane au micro de TF1 sur le plateau de l’après-match.

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