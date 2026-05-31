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Espagne : Lamine Yamal de retour à l’entraînement

Par Tom Courel
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Bonne nouvelle pour la Roja ! Lamine Yamal a effectué la première partie de l’entraînement de la sélection espagnole ce dimanche. Devant près de 2 000 spectateurs, réunis à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, l’attaquant du FC Barcelone a été acclamé par les fans, puisque la séance était ouverte au public. Yamal a ensuite quitté le groupe lorsque les exercices avec le ballon ont débuté, tout comme Nico Williams et Victor Muñoz, également touchés par des pépins physiques.

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Dans une vidéo diffusée par la Fédération espagnole, le joueur s’est d’ailleurs confié. Et d’après ses dires, une crainte de ne pas disputer la première Coupe du Monde était bien présente « À ce moment-là, je priais pour que ce ne soit rien de grave. J’avais peur d’une blessure sérieuse ou même d’une rechute qui m’aurait privé du Mondial » a-t-il indiqué à la sélection. Pour rappel, le prodige catalan s’était blessé en avril dernier avec son club en Liga.

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