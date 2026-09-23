Menu Rechercher
Commenter 6
Premier League

Manchester United : les supporters lancent un boycott contre les Glazer et Ineos

Par Sasha Nahon
1 min.
Manchester United à Old Trafford @Maxppp

La colère monte chez les supporters de Manchester United. Ce mardi, plusieurs fans des Red Devils ont lancé les hashtags « #GlazersAndIneosOut » et « #BoycottUnited » sur les réseaux sociaux pour protester contre la gestion des propriétaires du club. Cette mobilisation intervient alors que Manchester United connaît son pire début de saison depuis douze ans, avec seulement cinq points pris en cinq journées de Premier League et une élimination dès le troisième tour de la League Cup. Au-delà des résultats sportifs, les supporters visent directement la famille Glazer et Ineos, qu’ils tiennent responsables de la situation actuelle du club.

La suite après cette publicité

Le mouvement ne doit pas se limiter aux réseaux sociaux. Les supporters à l’origine de l’opération appellent également au boycott des produits dérivés de Manchester United, mais aussi de groupes détenus par Ineos et de certains sponsors du club, dont Adidas et Coca-Cola. La famille Glazer contrôle Manchester United depuis plus de vingt ans, tandis qu’Ineos est entré au capital à hauteur de 25 % en 2023. Depuis cette arrivée, Sir Jim Ratcliffe participe à la gestion sportive du club mais reste lui aussi vivement contesté par une partie des supporters.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier