Manchester United : les supporters lancent un boycott contre les Glazer et Ineos

La colère monte chez les supporters de Manchester United. Ce mardi, plusieurs fans des Red Devils ont lancé les hashtags « #GlazersAndIneosOut » et « #BoycottUnited » sur les réseaux sociaux pour protester contre la gestion des propriétaires du club. Cette mobilisation intervient alors que Manchester United connaît son pire début de saison depuis douze ans, avec seulement cinq points pris en cinq journées de Premier League et une élimination dès le troisième tour de la League Cup. Au-delà des résultats sportifs, les supporters visent directement la famille Glazer et Ineos, qu’ils tiennent responsables de la situation actuelle du club.

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INEOS and the Glazers aren't destroying United, they've destroyed it. United fans suffer while these billionaires continue ruining this beautiful club.



Protests don't work. So let's hit them where it hurts. Give the companies below your review. #BoycottUnited #GlazersAndIneosOut pic.twitter.com/FLhY7KdIi6 — Sully (@SullyTalkz) September 22, 2026

Le mouvement ne doit pas se limiter aux réseaux sociaux. Les supporters à l’origine de l’opération appellent également au boycott des produits dérivés de Manchester United, mais aussi de groupes détenus par Ineos et de certains sponsors du club, dont Adidas et Coca-Cola. La famille Glazer contrôle Manchester United depuis plus de vingt ans, tandis qu’Ineos est entré au capital à hauteur de 25 % en 2023. Depuis cette arrivée, Sir Jim Ratcliffe participe à la gestion sportive du club mais reste lui aussi vivement contesté par une partie des supporters.