Les arbitres espagnols dézinguent Florentino Pérez

Florentino Pérez s’est offert une sortie médiatique remarquée lundi. Le président du Real Madrid a notamment évoqué cette fameuse affaire Negreira, « le plus grand scandale de l’histoire du foot » selon lui. Il a aussi tiré à boulets rouges sur Pablo González Fuertes, l’arbitre qui était à la VAR lors du match de dimanche entre Alavés et le Real Madrid. « Hier, nous avons été arbitrés au VAR par un arbitre qui a menacé de prendre des mesures contre notre club la veille d’une finale de Coupe. Pouvez-vous imaginer une telle situation dans n’importe quel autre pays du monde ? Et comme vous l’avez vu hier et lors de notre dernier match à Gérone, il semble que les fautes subies par Vinicius et Rodrygo ne soient pas des penaltys. C’est la nouveauté de cette saison », avait-il lancé.

Des déclarations qui sont mal passées chez les arbitres espagnols. L’Association espagnole des arbitres de football (AESAF) a ainsi publié un communiqué tranchant. « L’AESAF exprime son rejet des récentes déclarations publiques du président du Real Madrid, M. Florentino Pérez, en raison des graves dommages que ce type de déclaration représente pour la réputation du collectif arbitral et du football espagnol. Le collectif d’arbitres espagnols agit avec indépendance, rigueur et professionnalisme, et ne fait aucun complot ni collusion avec les intérêts des clubs ou des entraîneurs. Dans ce qu’on appelle l’affaire Negreira, aucun arbitre n’a été mis en cause, ni n’a été inculpé durant toute la durée de l’enquête. Nous ne pouvons pas accepter comme valable l’accusation de corruption concernant la figure des arbitres. Les accusations généralisées contre les arbitres nuisent injustement à la réputation des professionnels qui exercent leur travail sous une pression maximale et sous une surveillance publique constante, ainsi que la propreté même de la compétition. Nous comprenons que l’arbitrage ne peut pas servir d’excuse pour justifier des résultats sportifs. Le football se gagne et se perd sur le terrain. L’AESAF avertit que toute manifestation publique menée depuis des positions d’influence a un impact direct sur la culture du football et de l’arbitrage, et conduit – directement ou indirectement – à des épisodes de violence et d’agression contre les arbitres à tous les niveaux », peut-on y lire.