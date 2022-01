José Mourinho déterre la hache de guerre avec les supporters de l'AC Milan

Battu par l'AC Milan (3-1) hier avec la Roma dans le cadre de la 20e journée de Serie A, José Mourinho digère mal la défaite. L'ancien entraîneur de l'Inter a mal pris d'être la cible de chambrages de la part des tifosi rossoneri. Il a donc révélé une anecdote sur le club lombard à la fin de la rencontre au micro de Sky Sport Italia.

« Il y a quelques années, les dirigeants milanais me voulaient pour devenir leur nouvel entraîneur. J'y ai pensé pendant trois jours puis j'ai décidé que ce serait non. Je suis doublement content aujourd'hui de ce que j'ai répondu. Ils sont venus vers moi, mais je leur ai dit de rentrer chez eux, que je n'irai pas. Cela me fait un immense plaisir de ne pas avoir accepté l'offre vu la réaction du public. »