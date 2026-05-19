Brésil : la réaction euphorique de Neymar après sa sélection

Neymar disputera bien la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Convoqué par Carlo Ancelotti dans la liste finale des 26 joueurs, l’attaquant brésilien a célébré la nouvelle en direct sur YouTube avec son ami et influenceur Cris Guedes. Très ému, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a laissé éclater sa joie. «J’y suis ! J’y suis !», a-t-il lâché en criant, avant de serrer dans les bras son ami.

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Une réaction forte pour celui qui n’avait plus été appelé avec la Seleção depuis octobre 2023. Ces derniers jours, Neymar avait déjà affiché publiquement son immense envie de participer au Mondial 2026. Mais malgré son statut, Carlo Ancelotti a toutefois rappelé que Neymar serait traité comme tous les autres joueurs du groupe : «il jouera s’il mérite de jouer. Je ne veux pas de stars », a averti le sélectionneur brésilien.