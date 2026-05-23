La Ligue 1 pense à Davide Ancelotti

La fin de saison est déjà actée pour la plupart des clubs européens. Les derniers matchs de championnat ont lieu ce week-end, puis viendront la finale de la Ligue Europa Conférence mercredi prochain, avant bien sur la grande finale de Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG samedi 30 mai (18h). Il est déjà temps de penser à la suite et à la planification de l’intersaison, le mercato notamment mais également un possible changement d’entraîneur.

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C’est le cas pour pas mal de clubs de Ligue 1. Si Luis Enrique va rester au PSG, les bancs de touche pourraient bouger à l’OM, Monaco, et même à Lens depuis que Pierre Sage a avoué avoir beaucoup de contacts. Et on ne parle même pas de la seconde partie de tableau. Lorient et Auxerre cherchent un nouveau technicien. Toulouse vient de le trouver. Les situations ne sont pas encore fixées au Havre, à Angers, à Brest, à Nice et à Nantes.

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Déjà cité en Ligue 1 en janvier

On en vient au LOSC où Bruno Genesio est en pleine réflexion sur son avenir, comme nous vous le révélions dans la semaine. En fin de contrat, le technicien n’écarte pas de rester au club où une participation en Ligue des Champions l’attend l’an prochain mais il se dit aussi fatigué, sans parler de sollicitations de l’OM. Forcément, il y a de quoi s’interroger pour la suite. Olivier Létang doit donc se préparer à tout pour la suite.

D’après nos informations, le président du LOSC a fait de Thiago Motta sa priorité en cas de départ de son coach. Il arrive en tête d’une short list où se présentent également Stéphane Dumont (Troyes) et, d’après RMC Sport, Davide Ancelotti. Après avoir lancé sa carrière de numéro un à Botafogo, l’Italien de 36 ans a retrouvé son père en intégrant le staff technique du Brésil. Ce n’est pas la première fois que le fils de Carlo est cité en France. En janvier dernier, il s’était proposé pour remplacer Liam Rosenior à Strasbourg.