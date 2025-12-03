L’Iran enverra finalement une délégation pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026

L’Iran, qui menaçait encore ces derniers jours de boycotter le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 pour protester contre le refus américain d’accorder des visas à plusieurs membres de sa délégation, a finalement infléchi sa position. Mercredi, la Fédération iranienne a annoncé que certains de ses représentants seraient bien présents vendredi à Washington, malgré les tensions persistantes autour des restrictions migratoires imposées par l’administration Trump. Cette volte-face intervient après plusieurs jours d’incertitudes, durant lesquels Téhéran accusait les États-Unis d’entraver la participation des responsables clés de son football, dont le président de la Fédération, Mehdi Taj, toujours interdit de visa. Le porte-parole de la Fédération iranienne, qui dénonçait encore récemment des « décisions sans rapport avec le sport », a confirmé que des discussions avec la FIFA se poursuivaient en parallèle afin de résoudre les cas individuels qui restent bloqués.

Selon les autorités sportives iraniennes, le sélectionneur Amir Ghalenoei mènera la petite délégation autorisée à entrer sur le territoire américain, accompagné d’un ou deux représentants supplémentaires. Cette présence minimale marque un compromis fragile puisque si l’Iran renonce à un boycott total, plusieurs de ses responsables les plus influents, dont des membres de commissions de la FIFA et de la Confédération asiatique, demeurent exclus du sol américain en raison de la proclamation migratoire adoptée en 2025. La situation continue ainsi de symboliser le bras de fer entre exigences diplomatiques, règles sécuritaires et impératifs sportifs à l’approche d’un tirage au sort déjà sous tension. Pour Téhéran comme pour la FIFA, l’enjeu est désormais d’assurer que la participation limitée de l’Iran à la cérémonie ne préfigure pas d’obstacles plus graves à l’approche du tournoi, alors que la question des visas reste au cœur des relations complexes entre les deux pays.