Portugal : Cristiano Ronaldo a vécu une grande première depuis 18 ans

Cristiano Ronaldo a vécu une soirée particulièrement rare avec le Portugal. Titulaire indiscutable depuis de nombreuses années, l’attaquant d’Al-Nassr a cette fois assisté à l’intégralité de la rencontre depuis le banc. Jorge Jesus avait choisi de ne pas le lancer face à la Norvège, et le sélectionneur n’a finalement jamais fait appel à lui lors de la victoire portugaise (2-1), en Ligue des Nations.

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Cette situation n’était plus arrivée à Ronaldo depuis plus de 18 ans dans un match officiel. Il faut remonter au 15 juin 2008, lors d’une défaite contre la Suisse (0-2) à l’Euro, pour retrouver sa trace sur le banc durant toute une rencontre avec la Seleção hors match amical. Un scénario également observé en 2006 face au Mexique, mais plus jamais depuis. En juin 2024 contre la Croatie, il était encore resté remplaçant sans entrer en jeu, mais cette rencontre était aussi amicale. Pas sûr que CR7 est apprécié pour autant…