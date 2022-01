OL : Giuly juge la première partie de saison lyonnaise

La suite après cette publicité

En marge du match opposant l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain, dimanche pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1, Ludovic Giuly est revenu sur l'équipe entrainée par Peter Bosz dans les colonnes du Progrès. Selon lui, le résultat du match aller ne reflète pas la physionomie du match, estimant que les Lyonnais auraient mérité mieux : «à l’aller (2-1 pour Paris), l’OL avait été épatant jusqu’à ce que le penalty injustifié accordé à Neymar… L’OL avait joué un bon match, et le résultat avait été dur.» Cependant il sait que cette saison n'est pas comme les autres, entre le Covid, le retour, les débordements des supporters et les problèmes internes. Rien ne va à l'OL cette année : «Mais cette saison, tout semble compliqué en fait. Il y a eu aussi le match arrêté contre l’OM, et les joueurs sont moins performants sur la durée. L’équipe est trop irrégulière, le Directeur sportif est parti comme ça, en plein milieu de saison… Il n’y a rien eu de stable.»

Les supporters lyonnais espèrent un sursaut d'orgueil de leur équipe lors de la deuxième partie de saison, eux qui pointent à la 13ème place du classement de Ligue 1. Pour l'ancien Barcelonais, le problème vient des joueurs qui seraient trop individualistes et pas assez motivés par la création d'une cohésion d'équipe : «il y a eu la trêve, c’est un moment pour faire le point, remettre en cause ce qui n’a pas marché. On a vu une équipe manquant de cohésion, malgré des joueurs d’expérience et de bons joueurs de club. Il faut arrêter de penser à soi et faire que ce collectif prenne.»