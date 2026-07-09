France-Maroc : les fans marocains ont fait du boucan devant l’hôtel des Bleus

Les Bleus ont vécu une soirée agitée à la veille de leur quart de finale de Coupe du Monde face au Maroc. Selon les constatations de RMC Sport, plusieurs centaines de supporters marocains se sont rassemblés près de l’hôtel de l’équipe de France à Boston jeudi soir, avec des feux d’artifice, des tambours, des chants et des klaxons. Les nuisances ont débuté aux alentours de 22h30 avant de se rapprocher progressivement du lieu de vie des joueurs français.

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Le service de sécurité des Bleus est intervenu pour demander aux supporters de quitter les lieux, dans une ambiance finalement détendue. La soirée s’est ensuite poursuivie plus calmement pour les joueurs de Didier Deschamps, qui ont notamment reçu la visite de deux anciens internationaux français, Thierry Henry et André-Pierre Gignac. Les deux ex-attaquants ont échangé avec le groupe avant de quitter l’hôtel aux alentours de minuit. Ce type de tentative de perturbation n’est pas une première durant ce Mondial, puisque l’Équateur et l’Angleterre avaient déjà dénoncé des nuisances similaires avant certains de leurs matches.