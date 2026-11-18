Suspendu 12 matches pour avoir involontairement causé la mort de Jesus de Miguel suite à une sortie aérienne, le gardien d’Andorre Jesus Owono s’est vu soutenir par Gerard Piqué. Propriétaire du club de deuxième division espagnole, l’ancien défenseur du FC Barcelone avait notamment déclaré que les conséquences étaient plus sanctionnées que l’acte en lui-même : «infliger la sanction maximale place Jesús dans une situation qu’il ne mérite pas, car il n’est pas responsable de ce qui s’est passé. Je pense que ces 12 matches de suspension servent à le faire porter le chapeau pour des conséquences dont il n’est pas responsable.»

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Des propos qui n’ont pas plu à Alvaro Cervera, l’ancien coach de Jesus de Miguel. L’entraîneur de Tenerife lui a répondu sèchement à la veille d’affronter Badajoz : «je n’ai pas vu la vidéo de Piqué, mais j’ai entendu ses déclarations. J’imagine qu’en tant qu’actionnaire majoritaire d’Andorre, il fait son travail et se doit de défendre ses joueurs et son club, et c’est ce qu’il fait. Il a dit que ce sont les conséquences qui sont punies, pas l’acte lui-même, n’est-ce pas ? Dans mon entourage, en dehors du football, j’ai des gens qui ont des opinions différentes sur ces événements… Mais je pense qu’il devrait revoir l’incident. Je n’ai pas fait de commentaire public et je n’en ferai pas, mais je pense que cela aurait pu être évité ; je ne pense pas que ce soit quelque chose que l’on voit tous les jours, comme il semble le sous-entendre.»