Les grandes lignes du nouvel organigramme de l’OM !

Le chantier est monumental à la Commanderie. Pour succéder à Pablo Longoria, c’est Stéphane Richard qui a été intronisé au poste de président. Si sa prise de fonctions officielle n’est programmée que pour le 2 juillet prochain, le nouveau boss marseillais s’active déjà intensément dans l’ombre, tant l’attentisme n’est pas de mise. Sa priorité absolue consistait à dénicher le nouveau directeur sportif. Après avoir exploré plusieurs pistes via le cabinet Excel Sports Management et essuyé de nombreux refus, l’OM a enfin trouvé sa perle rare en la personne de Grégory Lorenzi. Malgré un léger contentieux à régler avec l’OGC Nice, avec qui il avait un accord de principe en cas de maintien des Aiglons en Ligue 1, l’arrivée de l’ex-dirigeant brestois ne fait plus guère de doute. En revanche, l’avenir de Federico Balzaretti, dont le nom a longtemps circulé pour succéder à Medhi Benatia, s’inscrit en pointillés, même si aucune décision définitive n’a encore été arrêtée. Le principal intéressé devrait en savoir plus dans les prochains jours.

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Sur le banc, la situation est tout aussi volcanique. Si Habib Beye est toujours techniquement en poste, ses performances récentes et son incapacité à remplir les objectifs fixés (victoire en Coupe de France et qualification en Ligue des Champions) l’ont considérablement fragilisé. En coulisses, la succession est ouverte et le nom de Bruno Genesio revient avec insistance. Le technicien du LOSC, en fin de contrat dans le Nord, est désormais libre de tout contrat après l’annonce de son départ ce lundi soir. Au sein du staff technique, le couperet pourrait tomber sur l’historique Pancho Abardonado. Adjoint des derniers entraîneurs de Marcelino à Roberto De Zerbi, et malgré une vraie popularité locale, il paie de lourdes accusations internes le suspectant d’être une taupe et pourrait ne pas résister à cette reconstruction.

Ca va bouger en coulisse à l’OM

Au rayon de la communication, l’heure est plutôt à la continuité. Bel-Abbès Bouaissi conserve ses fonctions de directeur de la communication sportive. Ce ne devrait toutefois pas être le cas d’Enrica Tarchi, arrivée en renfort l’été dernier, qui s’apprête à plier bagage à l’issue du contrat d’un an qu’elle avait signé. C’est au niveau de l’encadrement et de la structure sportive que le grand ménage va être le plus spectaculaire. Ali Zarrak ne sera plus en charge de la Pro 2. Son rôle au sein de la cellule de recrutement demeure flou pour le moment. Une chose est actée : en raison des nombreuses tensions et polémiques professionnelles dans lesquelles il a été impliqué, il exercera ses missions loin du centre d’entraînement de la Commanderie. Rétrogradé, le concerné vivrait toutefois particulièrement mal la situation. Et l’hypothèse qu’il puisse chercher à quitter le club n’est pas à exclure. De son côté, Aziz Mady Mogne, l’actuel coordinateur sportif, jouit d’une excellente cote en interne et du soutien des joueurs. Néanmoins, son sort n’est pas encore totalement scellé.

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Concernant l’ancien champion d’Europe du 3000 mètres steeple, Bob Tahri, il devrait obtenir un nouveau poste plus élargi. Au rayon des cadres qui restent en place, Maxime Quienart, le Directeur des Affaires Institutionnelles et du Cabinet du Président, conserve son poste. Il en va de même pour Titou Hasni, véritable satisfaction de la formation olympienne grâce aux prouesses des Minots. L’ancien professeur d’histoire-géo fait l’unanimité en interne aussi bien humainement que professionnellement. Toutes les équipes de jeunes ont remporté leur championnat depuis deux saisons et de nombreux jeunes talents formés à Marseille ont joué avec les pros depuis son arrivée. Enfin, deux départs majeurs pourraient avoir lieu. Le médecin du club, Damien Monnot, va faire ses valises, poussé vers la sortie après une saison marquée par une avalanche de blessures. Il pourrait être imité par Alexandre Neyton, le "monsieur sécurité" de l’OM arrivé cet hiver, lui qui n’est plus en odeur de sainteté. La révolution McCourt est bel et bien lancée.