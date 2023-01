La FFF réagit aux résultats du rapport d’audit

Le rapport d’audit commandé par le ministère des Sports a enfin été rendu ce lundi. Une enquête aux conclusions dévastatrices pour Noël Le Graët, Florence Hardouin et le comité exécutif de la FFF. Face à ces révélations, la FFF a décidé de réagir via le communiqué publié ci-dessous.

«Le Président par intérim de la Fédération Française de Football a reçu ce jour l’audit provisoire de l’Inspection générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche (IGÉSR). Il en a transmis un exemplaire nominatif à chacun des membres du Comité Exécutif de la Fédération Française de Football. Le compte-rendu communiqué à la FFF concerne les sujets de gouvernance, de management et de traitement des violences sexistes et sexuelles par la FFF. Des parties de ce rapport sont occultées sur des éléments qui ne concernent pas directement la fédération ou sur des éléments qui ne sont communicables qu’aux seuls intéressés, destinataires d’un exemplaire qui leur est propre. Le Comité Exécutif de la FFF a, jusqu’au 13 février, pour formuler ses observations qu’elle réserve exclusivement à l’IGÉSIR, dans le respect de la confidentialité de la procédure. La FFF communiquera ses propres conclusions et décisions après la remise de l’audit définitif diligenté par le ministère des Sports», indique le communiqué.

