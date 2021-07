Kappa présente le nouveau maillot domicile d'Aston Villa !

Après un retour en Premier League compliqué lors de la saison 2019-2020, Aston Villa a réalisé une superbe campagne 2020-2021 avec un grand Jack Grealish qui s'est révélé aux yeux du grand public et qui est même devenu le chouchou de l'Angleterre. Convoité par de nombreux cadors anglais dont Manchester City, l'enfant du club pourrait bien faire ses adieux à Villa mais en attendant de connaître le verdict de ce dossier, Kappa présente le maillot domicile que les partenaires du numéro 10 porteront lors du prochain exercice.

La suite après cette publicité

Après avoir collaboré avec l'équipementier Luke 1977, le club basé à Birmingham s'est lié à la marque italienne en 2019. Depuis son arrivée à Villa Park, l'équipementier originaire de Turin travaille main dans la main avec le club fondé en 1874 afin de concevoir des tuniques alliant l'ADN d'Aston Villa avec l'élégance et la qualité de la marque. Pour la rentrée, les deux entités ont repris les mêmes ingrédients avec un petit clin d'œil à l'histoire.

Comme toujours, Aston Villa arborera ses couleurs traditionnelles bordeaux et bleues dans son stade. Comme Umbro le fait avec West Ham, le bordeaux prend place sur la partie avant de la tunique alors que le bleu ciel recouvre les épaules, les manches et une partie du double col rond. Parsemée de blanc au niveau du logo de l'équipementier et du sponsor maillot, cette nouvelle tunique se distingue grâce à ses fines lignes verticales insérées dans de plus larges bandes contrastées qui sont directement inspirées du maillot domicile porté entre 1983 et 1985 quand Le Coq Sportif était le partenaire technique du club.