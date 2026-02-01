BeIN SPORTS suspend Daniel Bravo pour ses propos sexistes !

Depuis des années, le tandem Christophe Josse-Daniel Bravo fait figure de duo de commentateurs phares en France. Sur beIN SPORTS, cette paire ne laisse personne indifférent. Souvent critiqués pour certaines prestations jugées mauvaises à l’antenne sur les réseaux sociaux, les deux hommes gardent pourtant la confiance de leurs dirigeants depuis des années et se sont imposés comme des figures incontournables de notre Ligue 1 avec l’affiche du samedi à 17h qui est diffusée sur les antennes de la chaîne qatarie.

La suite après cette publicité

Ce samedi, beIN diffusait le match qui opposait le Paris FC à l’Olympique de Marseille. Une rencontre alléchante et qui s’est achevée sur un nul rocambolesque concédé par les Phocéens dans les ultimes instants de l’opposition. Le match a également été marqué par un dérapage de Daniel Bravo lors du commentaire de la rencontre. En effet, lors d’un gros plan sur l’ancienne joueuse, légende du Paris FC, Gaëtane Thiney, l’ancien joueur de l’AS Monaco s’est fendu d’une blague sexiste en disant qu’elle parlait sûrement de lingerie avec une autre femme à ses côtés.

beIN SPORTS suspend Daniel Bravo avec effet immédiat

Des propos qui ont logiquement fait polémique sur les réseaux sociaux. Alors que le Paris FC a réagi ce dimanche sur ses réseaux sociaux, la chaîne qatarie a également pris les devants. Ce matin, la chaîne a réagi sur X en s’excusant : «nous regrettons sincèrement les propos tenus à l’antenne par l’un de nos consultants, et nous nous excusons auprès de la personne concernée, de nos abonnés et de toutes celles et ceux que ces propos ont pu heurter. À l’image des attaques inacceptables dont l’une de nos journalistes a récemment fait l’objet sur les réseaux, aucun jugement ou commentaire sexiste n’a sa place sur nos antennes et nos médias sociaux. Le respect de toutes et tous, dans l’expression, dans la pratique et dans la passion du sport, est une valeur essentielle pour nos équipes et pour notre chaîne. C’est cet engagement que nous continuerons à porter et à partager avec nos abonnés.»

La suite après cette publicité

Dans la foulée, beIN a pris ses dispositions. En effet, Daniel Bravo a été suspendu avec effet immédiat. Une information confirmée par Florent Houzot, le directeur de la chaîne lui-même au micro de L’Equipe : «j’ai informé Daniel Bravo ce matin de sa suspension à effet immédiat, décision qu’il comprend parfaitement. Il regrette évidemment profondément ses propos et il a appelé Gaétane pour s’en excuser.» Reste à savoir combien de temps cette suspension va durer.