Lille : coup dur de dernière minute pour Olivier Giroud

"Ce dimanche, le LOSC reçoit le FC Lorient pour un match important dans la course à la Ligue des Champions. Cependant, la liste de Bruno Genesio pour le match contre les Merlus réserve une surprise de taille. Olivier Giroud, 39 ans, est en effet absent, tout comme lors du déplacement chez les Merlus fin août (7-1). L’attaquant semble avoir été victime d’un pépin physique lors de l’entraînement de la veille, l’empêchant de tenir sa place face aux Bretons.

Marius Broholm n’a lui non plus pas été convoqué, comme c’était le cas ces dernières semaines. Le club nordiste devra donc se passer de ses deux buteurs de métier pour ce match important. Félix Correia, Ayyoub Bouaddi et le jeune Soriba Diaoune ont été appelés pour compenser ces absences. Reste à savoir quelle sera l’animation offensive réservée par les Dogues.