Euro 2020, Portugal : le PSG a beaucoup aidé Danilo

Pour sa première année au Paris SG, Danilo Pereira (29 ans) a joué les utilités, tantôt au milieu de terrain, son poste de prédilection, tantôt en défense centrale, où il peut dépanner. L'international lusitanien (47 sélections, 2 réalisations), qui prépare l'Euro avec le Portugal, a évoqué cette saison parisienne en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Oui, cette saison m'a beaucoup aidé et m'a donné un autre statut au poste de défenseur central, parce que j'arrive à être plus efficace dans cette position. Je suis plus concentré dans cette position», a expliqué celui que Presnel Kimpembe surnomme «La Montagne».