«Cristiano Ronaldo serait un entraîneur exceptionnel», la belle déclaration d’un ancien préparateur physique de Manchester United
Ancien préparateur physique de Manchester United, Michael Clegg a eu l’occasion de côtoyer Cristiano Ronaldo entre 2003 et 2009. Ce dernier a affirmé au Manchester Evening News, qu’il verrait bien le quintuple Ballon d’Or endosser le costume d’entraîneur à l’issue de sa carrière de joueur. Il estime même que l’attaquant portugais serait bon dans ce rôle.
«Je pense que Ronaldo aimerait bien tenter sa chance comme entraîneur. Laissez-moi vous dire : il a observé beaucoup d’entraîneurs, n’est-ce pas ? Et il a constaté beaucoup de problèmes chez eux. Il connaît les bons et les mauvais. Je pense qu’il serait un entraîneur exceptionnel, car il est ouvert d’esprit et à l’écoute. Il se connaît bien, mais il est aussi conscient de ce qui se passe autour de lui. Je pense qu’il adorerait être l’entraîneur ou le propriétaire de Manchester United. C’est sa particularité : il fait toujours des projets… C’est quelqu’un qui planifie. Il n’est pas du genre à attendre que les choses se produisent», a-t-il déclaré.
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