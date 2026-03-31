Ligue 1
OM : Richard Teyssier dans la short-list pour devenir président
1 min.
@Maxppp
L’Olympique de Marseille se cherche un nouveau président, Alban Juster ne faisant qu’office d’intérimaire. Le propriétaire Frank McCourt recherche « un manager d’envergure, d’expérience » pour occuper ce poste si exposé. Et selon nos informations, le profil de Richard Teyssier est étudié par le cabinet mandaté pour gérer ce recrutement.
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Richard Teyssier vient de quitter Puma, où il occupait le poste de vice-président de la marque en charge de la marque au niveau global et du marketing. Il était entré en 2010 chez l’équipementier, après avoir dirigé la filiale française de Mars. Nous l’avions interrogé en juillet 2018, alors que l’OM venait d’officialiser son arrivée chez Puma.
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