Kylian Mbappé lève le voile sur la dépression dans le football

Dans un entretien à La Sexta, Kylian Mbappé a mis en lumière un sujet primordial : la dépression dans le football. Depuis plusieurs années, des acteurs du monde du ballon parle de ce sujet grandissant :

«Je connais des gens qui souffrent de dépression, des coéquipiers, et je ne voulais pas dire cela. Je n’ai pas bien joué, je suis le premier à le savoir, mais c’est un problème sérieux, il y a des gens qui souffrent et aussi des footballeurs qui ne le disent pas. Nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes humains et il y a des gens qui ont des problèmes pour gérer cela. Nous sommes humains, nous avons nos peines et nos joies, et maintenant les gens n’ont plus peur d’en parler. A Bilbao, j’ai touché le fond sportivement, pas mentalement. Je voulais le dire clairement parce que je ne voulais pas jouer avec ce genre de choses»