Le City Football Group abandonne le projet du Mumbai City

Le City Football Group a confirmé sa décision de céder sa participation majoritaire dans le Mumbai City FC, filiale indienne du groupe qu’il détenait à hauteur de 65 % depuis 2019. Cette décision intervient alors que le football local traverse une période de grande instabilité : la saison 2025/2026 de l’Indian Super League n’a toujours pas commencé et aucune date de reprise n’a été communiquée, tandis que la fédération nationale fait face à d’importantes difficultés financières, estimées à environ 2 millions d’euros.

La suite après cette publicité

« CFG a pris cette décision suite à un examen commercial approfondi et compte tenu de l’incertitude persistante quant à l’avenir de l’Indian Super League », a précisé le groupe émirati, qui possède également Manchester City, New York City et plusieurs autres clubs à travers le monde. Pour Mumbai City, ce départ marque la fin d’une ère et pose la question de l’avenir du club dans un championnat en pleine crise, alors qu’il reste l’un des principaux ambassadeurs du football indien sur la scène internationale.