PSG-Le Mans : brillant avant City, Maghnes Akliouche a enfin lancé sa saison !

Il était attendu, et il a enfin répondu présent. Arrivé au Paris Saint-Germain avec de grandes ambitions, Maghnes Akliouche avait jusqu’ici montré quelques séquences intéressantes sans réellement parvenir à marquer les esprits. Mais ce samedi soir, face au Mans, l’ancien Monégasque a livré sa prestation la plus aboutie sous le maillot parisien. Titularisé par Luis Enrique, l’international français (12 sélections) a surtout inscrit son tout premier but avec le PSG. Une réalisation qui vient récompenser une rencontre particulièrement réussie, durant laquelle le milieu offensif a été dans tous les bons coups. Disponible, inspiré et toujours juste techniquement, Akliouche a constamment participé au jeu parisien, avec notamment 78 ballons touchés, deux passes clés et 88% de passes réussies dans le camp adverse. De quoi repartir avec le trophée d’homme du match.

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Il est d’ailleurs devenu le 100e joueur à marquer en compétition officielle depuis 2011 et l’arrivée de QSI. Et forcément, le principal intéressé affichait un grand sourire au coup de sifflet final. Interrogé au micro de Ligue 1+, Akliouche savourait cette première réalisation, tout en insistant sur sa volonté de peser davantage dans le jeu de son équipe. « Mon but ? Je suis content de participer au jeu, mais de marquer aussi, ça fait plaisir. J’ai pour but de continuer comme ça. Il faut tenter, participer au jeu, aider l’équipe, c’est ça mon objectif. Et aujourd’hui, ça a été fait, donc tant mieux », a-t-il expliqué. Une prestation qui pourrait bien constituer un déclic pour le joueur de 24 ans, encore en quête de régularité depuis son arrivée dans la capitale.

Un déclic pour prendre confiance

Logiquement envoyé devant les journalistes en zone mixte pour sa prestation aboutie, Akliouche est revenu plus longuement sur cette soirée particulière. « Je suis content d’avoir pu aider l’équipe et inscrire ce premier but devant les supporters, c’est spécial. J’essaye d’aider l’équipe depuis le début, je n’ai que ça en tête. Aujourd’hui, j’ai un but, donc je suis content. Bien sûr, quand une recrue marque son premier but, ça fait du bien, c’est que du positif et c’est bon pour moi », a-t-il confié. L’ancien Monégasque a également souligné les bienfaits de la trêve internationale. « La trêve a fait du bien, c’est super d’être coaché par Zidane en équipe de France et Luis Enrique au PSG. On a eu plein de nouvelles choses pendant la trêve, donc c’est top. »

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Une satisfaction aussi partagée par ses partenaires. «Pour moi, Maghnes (buteur à la 68e) a été le meilleur joueur, ou l’un des meilleurs, de ce match. J’aime tout chez lui. La manière dont il joue comme numéro 9, la manière dont il joue comme ailier, sa capacité technique, physique. Je suis surpris de ce que j’ai vu. Je le connaissais d’avant, c’est une belle surprise pour nous», a lancé Luis Enrique en conférence de presse. Présent lui aussi en zone mixte, Lucas Digne n’a pas caché son plaisir de voir Akliouche enfin récompensé de ses efforts. « Je suis super content pour lui. Quand on est attaquant, on rêve de marquer le plus rapidement possible quand on arrive dans un club. Il le mérite énormément, il travaille beaucoup, donc je suis heureux et l’équipe aussi », a salué le latéral français. Un soutien qui en dit long sur l’investissement du joueur au quotidien. Reste désormais à confirmer lors des prochaines échéances, mais après plusieurs semaines d’adaptation, Akliouche semble enfin avoir trouvé le déclic qui lui manquait pour véritablement lancer son aventure parisienne. Prochain test pour confirmer tout ça, face à City en Ligue des Champions…