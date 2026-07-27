Équipe de France : Zinedine Zidane a choisi son capitaine

Demain, la Fédération Française de Football va organiser une conférence de presse durant laquelle son président, Philippe Diallo, annoncera le nom du nouveau sélectionneur. Sans grande surprise, c’est Zinedine Zidane, qui attend le poste depuis des années, qui va succéder à Didier Deschamps après 14 ans de bons et loyaux services. Zizou va donc prendre la suite et imposer son style et ses idées. Il a déjà commencé puisqu’il souhaite un staff plus important quantitativement avec plus de femmes.

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En ce qui concerne les joueurs, l’ancien entraîneur du Real Madrid va certainement injecteur du sang neuf tout en s’appuyant sur des leaders à l’image de Kylian Mbappé, qu’il connaît depuis longtemps. Capitaine des Bleus, l’attaquant de 27 ans va conserver le brassard selon Le Parisien. Nos confrères assurent que Zidane veut faire de lui son capitaine. Les deux hommes s’apprécient et ont beaucoup de respect l’un pour l’autre. Une décision logique et peu surprenante.