Le monde du football en extase devant le sacre d’Arsenal, le Barça tient un accord pour une recrue

Sur le toit de l’Angleterre

« Champions », titre le Daily Mail. Les Gun­ners ban­nissent deux décen­nies d’ago­nie pour le titre. Pour la pre­mière fois en 22 ans, pour la pre­mière fois depuis qu’Arse­nal était Invin­cible, pour la pre­mière fois depuis que Patrick Vieira, Robert Pires, Thierry Henry et Den­nis Berg­kamp régnaient sur le foot­ball anglais, les Gun­ners sont à nou­veau cham­pions d’Angle­terre grâce au match nul de Manchester City à Bournemouth hier soir (1-1). Et forcément après ce sacre historique, la presse européenne salue le travail des Gunners et de Mikel Arteta. Le Figaro Sport parle évidemment d’une délivrance pour le club qui attendait ça depuis deux décennies tandis que pour AS, « Arse­nal a été cham­pion de la manière la plus déca­féi­née pos­sible ». Malgré de vives critiques, Arteta et son équipe sont parvenus à détrôner City”. Mundo Deportivo parle de Mikel Arteta en digne héritier d’Arsène Wenger.

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Accord total entre Rashford et le Barça

Le FC Barcelone a trouvé un accord total avec Marcus Rashford pour prolonger son aventure en Catalogne, mais les négociations s’annoncent serrées avec Manchester United. Validé par Hansi Flick, l’attaquant anglais est une des priorités du club, qui souhaite toutefois économiser l’option d’achat de 30 millions d’euros afin de préserver ses finances pour l’arrivée d’un numéro 9 et d’un défenseur central. Le Barça espère ainsi négocier un nouveau prêt d’une saison, une formule fermement repoussée par les Red Devils. De retour en Ligue des Champions, Manchester United exige le paiement immédiat des 30 millions convenus, estimant que la cote de Rashford reste supérieure à ce montant et que des concurrents, comme Aston Villa, sont prêts à s’aligner sur le prix.

John Mc Ginn veut écrire l’histoire des Villans

Aston Villa et John McGinn à une marche de la gloire à Istanbul. Trente ans après leur dernier trophée, Aston Villa s’apprête à disputer la finale de la Ligue Europa ce soir à Istanbul, face aux Allemands de Fribourg. Pour le capitaine John McGinn, ce rendez-vous au stade Tüpras de Besiktas représente l’aboutissement d’un long rêve. Arrivé en 2018 alors que les Villans stagnaient encore en deuxième division anglaise, le milieu de terrain de 31 ans a salué le voyage exceptionnel accompli par le club sous les ordres d’Unai Emery. Bien conscient de l’attente immense des supporters qui ont connu les années sombres de la Championship, McGinn espère inscrire définitivement son nom dans l’histoire d’Aston Villa en soulevant le trophée européen.