Kylian Mbappé explique pourquoi il a préféré le PSG à Liverpool

Depuis 2024 maintenant, Kylian Mbappé empile les buts du côté du Real Madrid. Et même si le PSG a remporté deux Ligues des Champions en deux ans depuis son départ, le Bondynois reste persuadé qu’il a pris la bonne décision en signant au Real Madrid. Tout comme il est satisfait d’être passé par le PSG durant sa carrière. Après une énorme demi-saison avec Monaco en 2016-2017 à seulement 18 ans, l’attaquant avait les plus grands clubs du monde à ses trousses. Outre le PSG, Liverpool était chaud sur le dossier. Dans un entretien accordé à The Athletic ce mardi, le champion du monde 2018 explique que sa mère Fayza Lamari était déterminée à le voir rejoindre les Reds cet été-là : «c’était à l’époque où je jouais à Monaco. Je devais prendre une décision. Et oui, Liverpool me tentait beaucoup. Ma mère était une grande fan de Jürgen Klopp et Liverpool était sa destination préférée. Elle voulait que j’y aille. Je n’écoutais pas parce que je voulais jouer dans ma ville, Paris. Je ne voulais pas quitter mon pays avant d’être quelqu’un. Mais oui, ma mère me disait toujours : « Liverpool ! Tu vas y être, jouer à Anfield, ça va être incroyable pour toi ! » Je répondais : « OK ! » Elle s’y est rendue pour la première étape des négociations. Elle est allée en ville, au stade, elle a rencontré les gens. Elle disait : « C’est un club formidable, tout le monde est si gentil, c’est un club familial, un grand club. » Elle est allée à Anfield et en est tombée amoureuse. Elle a assisté à quelques matchs seule, pour s’imprégner de l’atmosphère, car elle voulait m’imaginer dans ce stade.»

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Finalement, après des semaines de négociation, Mbappé a rejoint le PSG. Pourtant, jusqu’à une bourde de Klopp qui avait révélé l’existence de négociations avec Mbappé, personne n’était au courant de ces tractations en coulisses. Dans l’entretien de ce mardi, Mbappé est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à signer à Paris, mais aussi les folles négociations qui se passaient dans un jet privé loin de tous les regards : «on n’arrêtait pas de parler. "Qu’est-ce que tu en penses, maman ?" Elle me disait : "Pour moi, tu dois aller à Liverpool." Je répondais : "D’accord, d’accord, d’accord !" parce que Jürgen Klopp était un entraîneur exceptionnel. Je l’ai rencontré et j’ai eu une excellente relation avec lui. J’avais un grand respect pour lui. Je me souviens qu’on était dans l’avion et qu’on tournait en rond pendant qu’il m’expliquait son projet. Je lui ai dit : "Pas besoin de me convaincre. Vous êtes Jürgen Klopp, c’est Liverpool, un grand club, alors forcément, si je suis là, c’est que je suis intéressé. Mais j’ai d’autres choses, d’autres projets, tout aussi intéressants." Je lui ai ajouté : "Quelle que soit ma décision, ce sera la bonne, car on parle des plus grands clubs du monde." C’est une drôle d’histoire. Mais au final, j’ai décidé d’aller au PSG parce que pour moi, né et élevé à Paris, il n’y avait pas de plus belle sensation que de montrer que je pouvais être une star dans ma ville natale.» Un choix qui fait partie intégrante de son histoire.