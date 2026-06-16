CdM 2026 : tenue en échec, l’Arabie saoudite passe proche d’un exploit contre un Uruguay dominateur

Dans ce deuxième match du groupe H de la Coupe du Monde 2026 à Miami, l’Arabie saoudite affrontait l’Uruguay de Marcelo Bielsa dans un duel déséquilibré sur le papier mais très disputé dans les faits. Les Saoudiens s’étaient organisés avec Al-Owais dans les buts, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Harbi et Al-Amri en défense, Kanno, Al-Khaibari et Al-Juwayr au milieu, et un trio offensif emmené par Al-Dawsari et Al-Brikan. En face, la Celeste évoluait avec la légende Muslera dans les cages, Varela, Viña, Cáceres et Olivera en défense, un milieu dense composé de Valverde, Ugarte, Bentancur et Maxi Araújo, puis Darwin Núñez et Viñas devant. Le coup d’envoi avait été donné dans une ambiance sérieuse, avec une Uruguay rapidement dominante dans la possession mais une Arabie saoudite bien en place. La première période avait longtemps été verrouillée, avec une Uruguay installée dans le camp adverse mais incapable de trouver la faille face à un bloc saoudien compact et discipliné. Les hommes de Bielsa avaient multiplié les tentatives, notamment par Araujo (5e) et Viñas sur corner (30e), mais Al-Owais avait longtemps tenu son équipe dans le match avec plusieurs interventions décisives. Petit à petit, les Saoudiens s’étaient mis à sortir davantage, et la rencontre avait changé de rythme autour de la 35e minute. Muslera avait dû s’employer sur une grosse occasion d’Al-Amri (38e), avant de s’incliner quelques minutes plus tard sur une action confuse dans la surface, conclue par Al-Amri à bout portant (41e). Malgré une fin de première période plus offensive, l’Uruguay avait manqué d’efficacité, à l’image de la tête de Viñas (45e+1), et avait rejoint les vestiaires menée au score. Au retour des vestiaires, la Celeste avait affiché un visage totalement différent, avec une intensité retrouvée et une pression constante sur la défense saoudienne.

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Dès la reprise, Viñas avait trouvé la barre de ses actions offensives, tandis qu’Al-Owais avait dû s’interposer rapidement sur une tête dangereuse (46e). L’Uruguay avait ensuite confisqué le ballon et enchaîné les situations, notamment avec une frappe d’Ugarte sur le poteau (60e) et plusieurs centres dangereux venus des côtés. L’Arabie saoudite, de plus en plus acculée, avait subi sans parvenir à ressortir proprement le ballon, malgré quelques contres isolés. Les changements opérés par Bielsa avaient encore renforcé la pression offensive, avec les entrées de Sanabria et Canobbio, qui avaient dynamisé le jeu uruguayen dans le dernier tiers du terrain. La domination uruguayenne avait finalement été récompensée par une égalisation logique d’Araujo (80e), auteur d’une finition dans un angle compliqué après un ballon mal repoussé par Al-Owais. Dans la fin de match, l’Uruguay avait continué de pousser pour arracher la victoire, multipliant les centres et les situations chaudes dans la surface saoudienne, sans parvenir à conclure. Rodríguez avait tenté sa chance de loin (84e) mais manquait le cadre, tandis que les corners s’étaient enchaînés dans une pression constante. Pourtant, l’Arabie saoudite n’avait pas totalement subi jusqu’au bout et avait même réussi à se remettre à exister dans les dernières minutes. Abdulhamid s’était illustré par une tentative du droit qui frôlait le cadre (87e), preuve que les Saoudiens avaient encore du répondant malgré la domination adverse. Dans la foulée, un cafouillage avait éclaté dans la surface saoudienne (86e), illustrant la tension maximale de ce money-time où chaque ballon pouvait faire basculer le match. Malgré ses efforts, la Celeste n’avait pas réussi à forcer la décision et avait dû se contenter du nul (1-1) après deux nouvelles parades d’Al Owais sur Rodriguez (90e+1) puis Valverde (90e+4). Au classement du groupe H, les deux équipes démarrent donc avec un point. Prochain match contre l’Espagne pour les Saoduiens, alors que l’Uruguay défiera la surprise du Cap-Vert.