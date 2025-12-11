CAN 2025 : la liste des 28 de l’Égypte

Les pays qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 publient leur liste à tour de rôle. Après le Maroc et le Nigeria, c’est au tour de l’Égypte de dévoiler les 28 joueurs retenus pour la compétition.

Hossam Hassan a publié une surprise sans trop de surprises, dans laquelle la star chahutée Mohamed Salah figure bien évidemment. Pour rappel, les Pharaons se trouvent dans le groupe B avec l’Angola, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe.