Menu Rechercher
Commenter 1
CAN

CAN 2025 : la liste des 28 de l’Égypte

Par Matthieu Margueritte
Mohamed Salah avec l'Egypte @Maxppp

Les pays qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 publient leur liste à tour de rôle. Après le Maroc et le Nigeria, c’est au tour de l’Égypte de dévoiler les 28 joueurs retenus pour la compétition.

La suite après cette publicité
EFA.eg
قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 🗒️🔴
Voir sur X

Hossam Hassan a publié une surprise sans trop de surprises, dans laquelle la star chahutée Mohamed Salah figure bien évidemment. Pour rappel, les Pharaons se trouvent dans le groupe B avec l’Angola, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Égypte

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Égypte Flag Égypte
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier