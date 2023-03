Mercato : les 5 joueurs que veut piocher le FC Barcelone à Manchester City

La suite après cette publicité

L’été va être animé à Barcelone. Même s’il est fort probable que le club catalan remporte la Liga cette année, sachant que les Blaugranas sont toujours en course en Coupe du Roi, l’échec en Europe passe très mal à Barcelone. Surtout que d’un point de vue financier, ne pas avoir réussi à se qualifier pour les huitièmes de Ligue des Champions, puis avoir chuté en Europa League, est un coup dur terrible.

Joan Laporta, Mateu Alemany et leurs équipes préparent ainsi un mercato estival plutôt chaud, avec des départs à prévoir, mais aussi des arrivées. Certains joueurs comme Raphinha ou Ansu Fati pourraient être vendus, comme évoqué par la presse catalane ces dernières semaines. Et au niveau des arrivées, le Barça espère faire son mercato à Manchester City, comme l’indique Sport.

À lire

Suivez la rencontre FC Barcelone-Valence en direct commenté

Du beau monde !

Il y a cinq joueurs que le Barça veut récupérer chez les Cityzens. D’abord, Bernardo Silva, dont l’intérêt commence déjà à dater un peu, mais ne s’est jamais évaporé. Le club anglais est vendeur. Pour le milieu, les Barcelonais visent aussi Ilkay Gündogan qui a l’avantage d’être libre de tout contrat en juin, et serait donc un renfort de qualité et d’expérience à moindre coût. Le nom de Rodrigo Hernandez est aussi cité, même si on imagine qu’il sera compliqué de le déloger tant il est important pour Pep Guardiola, et tant sa valeur sur le marché est élevée.

La suite après cette publicité

Vient ensuite Aymeric Laporte, bel et bien sur le départ comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato. L’international espagnol devrait recevoir bon nombre de propositions, dont une du FC Barcelone. Enfin, vient Julian Alvarez, dont le nom avait été évoqué par les médias locaux plus tôt dans la semaine. Le Barça est très intéressé par l’attaquant argentin, pas utilisé régulièrement par Guardiola. Dans tous les cas, il faudra mettre la main à la poche…