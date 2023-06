Le Real Madrid a choisi un surprenant remplaçant pour Hazard, l’Arabie saoudite va jouer un sale coup au Barça

Le Real Madrid vise une valeur sûre de Liga

Karim Benzema, Eden Hazard, Mariano Diaz et Marco Asensio ne seront plus des joueurs du Real Madrid la saison prochaine. Le secteur offensif madrilène va être dépeuplé et forcément, un renouveau est attendu cet été dans ce secteur. Et bien le journal

AS nous rapporte ce mardi matin une cible étonnante, il s’agit de Samuel Chukwueze de Villarreal. L’ailier dispose d’une clause libératoire à hauteur de 80 millions d’euros, mais son contrat expire en 2024. L’attaquant nigérian a tapé dans l’œil des dirigeants Madrilènes, notamment Florentino Pérez. Le patron des Merengues a même déjà discuté avec le président du sous-marin jaune, Fernando Roig, d’un possible transfert. Affaire à suivre.

İlkay Gündoğan a l’embarras du choix

C’est certainement l’homme qui a réalisé la plus grosse fin de saison en Europe ! Il s’agit du capitaine de Manchester City, İlkay Gündoğan. Auteur d’un doublé pour offrir la FA Cup face à Manchester United (2-1), l’Allemand est grandement courtisé du fait de son futur statut d’agent libre. Le joueur ne devrait pas trancher concernant son avenir avant la finale de la Ligue des Champions samedi face à l’Inter. Le quotidien espagnol Sport explique qu’il dispose de quatre options pour son avenir. Celle de son club actuel City, une d’Arsenal, celle du Barça mais aussi une qui va arriver en provenance d’Arabie Saoudite ! A l’instar de nombreuses stars du foot, l’Allemand pourrait se voir proposer un pont d’or. Affaire à suivre…

Changements majeurs à l’OM

A l’occasion d’une longue conférence de presse, le président Pablo Longoria a fait le point sur la saison de l’OM qui a terminé 3ème du championnat et qui devra passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Comme le placarde le quotidien La Provence ce mardi matin, il a évidemment été question du futur entraîneur avec le départ d’Igor Tudor, mais aussi de mercato. Et il risque d’y avoir pas mal de mouvements cet été sur la Canebière. Un homme devrait cependant rester, il s’agit d’Alexis Sanchez ! Comme le relaye le quotidien L’Equipe, l’OM veut garder le Chilien «à tout prix» ! Une forte revalorisation salariale lui sera même proposée pour le convaincre de rester. Le cas Dimitri Payet a aussi été abordé. Selon L’Equipe, un départ n’est pas à exclure, même si l’intéressé souhaite honorer la dernière année de son contrat. Le Réunionnais a des touches en Turquie, mais aussi au Japon !