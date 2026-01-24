OM : Amine Gouiri euphorique après son doublé et la victoire contre Lens

Ce samedi, l’OM n’a fait qu’une bouchée du RC Lens dans le choc de la 19e journée de Ligue 1. Menés par une attaque de feu, les Phocéens se sont régalés et ont dompté des Sang et Or inférieurs ce samedi (3-1). Auteur d’un doublé, Amine Gouiri a été l’un des grands artisans du succès olympien ce soir. Interrogé après la rencontre, l’attaquant algérien a fait part de sa joie au micro de Ligue 1+ :

«C’est une très belle soirée. On voulait mettre de l’intensité dès le début. Les recrues se sont bien acclimatées, ça s’est ressenti. On voulait recoller au classement et faire un beau match, c’est ce qu’on a fait. Liverpool ? C’est le genre de matches qui nous font grandir. Il fallait vite se ressaisir. On a pris les trois points, on va récupérer. Il y a un grand match qui faut préparer mercredi. Je savais que je n’étais pas loin des 60 buts en Ligue 1, je suis très content, il faut continuer comme ça.»