CdM 2026, Algérie : les propos lunaires de Vladimir Petković avant la Jordanie

Après une entrée en lice complètement manquée dans cette Coupe du Monde 2026, sanctionnée par une lourde défaite face à l’Argentine (0-3) et un triplé de Lionel Messi, l’Algérie se retrouve déjà sous pression avant son deuxième match contre la Jordanie. Une rencontre capitale pour les hommes de Vladimir Petković, qui pourraient être éliminés en cas de nouveau revers. Dans ce contexte tendu, les déclarations du sélectionneur algérien continuent de faire réagir. En conférence de presse, le technicien a livré une analyse qui a surpris une partie de l’opinion, affirmant notamment que la situation actuelle devait être relativisée malgré l’urgence du résultat : « je pense qu’il y a eu des erreurs face à l’Argentine qu’on ne peut pas reproduire demain. Certains éléments venus de l’extérieur ont compliqué notre tâche davantage. »

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Mais c’est surtout le fait pour lui, ce match n’est pas crucial qui fait beaucoup parler. « Je ne suis pas d’accord pour dire que ce match est décisif. Il y aura encore un dernier match dans ce groupe et c’est là qu’on sera fixés sur notre sort et voir quelle sera notre place dans le classement, on a envie de gagner, faire en sorte que notre sort sera entre nos mains. Effectivement, des idées, il y en a, et on fera en sorte de les mettre en place. Peu importe contre qui on joue, quand on perd on n’est jamais contents. Il y a des points et des choses encore à améliorer et à perfectionner. L’adversaire est d’un autre calibre qui joue avec une manière différente. On doit donc être prêt », a-t-il ajouté…