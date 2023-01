Brésil : la CBF veut changer de maillot après les émeutes de Brasilia

Terrible dimanche dans l’histoire du Brésil. Des centaines de partisans de l’ex-président d’extrême droite, Jair Bolsonaro ont envahi dimanche soir le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême sur la place des Três Poderes à Brasília, dans une tentative de putsch politique après la victoire de Luiz Inácio Lula da Silva aux dernières élections présidentielles en novembre dernier. Plus de 1 200 interpellations ont été enregistrées par la police au lendemain de ces insurrections. Un problème se pose néanmoins du côté de la Confédération Brésilienne de Football (CBF), alors que ces «terroristes et vandalistes», comme la presse nationale les a décrits, portaient le maillot de la Seleção. La CBF se retrouve donc dans une position délicate, proche du malaise avec l’utilisation du maillot de l’équipe nationale brésilienne. Un symbole national qui a très souvent été détourné ces quatre dernières années par Bolsonaro et ses fervents électeurs.

Selon les informations du média brésilien UOL, la fédération, qui va également lancer des campagnes éducatives et sociales, a l’intention de rencontrer les représentants de Nike, principal fournisseur d’équipements sportifs pour discuter de la question. Le nouveau président de l’entité, Ednaldo Rodrigues, veut parler à la marque américaine pour voir ce qui peut être fait. Il entend écouter les designers et développeurs pour un possible changement. Le Brésil portait du blanc jusqu’à la Coupe du Monde de 1950, lorsqu’il a perdu la finale au Maracanã, et porte le maillot jaune par superstition depuis la Coupe du Monde de 1954 en Suisse : «Le maillot de l’équipe nationale brésilienne est un symbole de la joie de notre peuple. C’est pour remonter le moral, vibrer et aimer le pays. La CBF est une entité non partisane et démocratique. Nous encourageons que le maillot soit utilisé pour unir et non pour séparer les Brésiliens. L’entité nie avec véhémence que notre chemise soit utilisée dans des actes antidémocratiques et de vandalisme.»

