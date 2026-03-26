«On boycotte ou pas ? » : la réaction de Mamadou Sangaré après le report de Lens - PSG

Le choc entre Lens et le PSG n’a pas encore commencé mais les Lensois partent déjà avec le sentiment que les Parisiens ont pris un premier avantage. Malgré le refus lensois de reporter la rencontre face à Paris, la LFP a décidé de la déplacer au mercredi 13 mai, au même titre que la rencontre entre Brest et Strasbourg, qui permettra aux deux clubs engagés en Coupe d’Europe d’alléger leur calendrier.

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Cette décision devrait conduire les Lensois à jouer trois rencontres de Ligue 1 en l’espace de 8 jours (Nantes, PSG, OL entre le 8 et 16 mai). Sur les réseaux sociaux, certains supporters artésiens appellent déjà au boycott du match face au Paris Saint-Germain, et l’un d’entre eux en a même fait la demande personnelle à Mamadou Sangaré sur Snapchat : «on boycott ou pas ?», lui a répondu l’international malien en mentionnant son coéquipier Odsonne Edouard. Ce feuilleton n’en est qu’à ses premiers mots.