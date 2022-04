Fabien Barthez critique la gestion des gardiens au PSG

Interviewé ce dimanche par le journal L’Équipe, l’ancien gardien de but de l’équipe de France Fabien Barthez a évoqué la gestion des gardiens de but au Paris Saint-Germain. Le champion du monde 1998 a expliqué que de mettre en concurrence Navas et Donnarumma n’était pas une bonne chose pour le club de la capitale. « Je respecte beaucoup les entraîneurs, je respecte énormément Pochettino et je sais à quel point ce métier est difficile mais mettre en concurrence deux gardiens de ce niveau, cela ne sert pas l'équipe. Quel est le message que tu envoies à tes gardiens ? Tu les places dans quelles dispositions psychologiques ? À qui tu fais vraiment confiance pour les grands rendez-vous ? Que se disent les joueurs de champ ? Tu instilles le doute chez tout le monde », a déclaré Barthez.

L’ancien portier de Manchester United a également expliqué que pour lui, cette mauvaise gestion des gardiens avait pour conséquence la contre-performance de Gianluigi Donnarumma face au Real Madrid et l’élimination en Ligue des Champions du PSG, même s’il pense qu’il y avait une faute de Benzema sur le premier but madrilène. « Je pense qu'il apprend. Je l'adore, j'observe ses performances depuis longtemps et, pour moi, il y a faute de Benzema. Mais, sur ce coup-là, il a aussi manqué d'humilité. Mais, dans un sens, ce qui lui est arrivé est logique. Il gagne l'Euro, il est en pleine confiance, il arrive à Paris et on le met en concurrence avec Navas. Et puis, c'est la compétition qui te fait progresser, pas l'entraînement. Un mec comme Donnarumma ou Navas d’ailleurs, il doit jouer. Ce qu'il s'est passé au Real, c'est la conséquence de tout ça », a détaillé le Français de 50 ans.