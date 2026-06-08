Nice : un fonds britannique en pole pour la reprise du club

Après 7 saisons sous la gouvernance d’Ineos, l’OGC Nice s’apprête à vivre un tournant majeur de son histoire. Le club azuréen, actuellement en phase de transition après une fin de saison éprouvante, attend désormais des avancées concrètes concernant son futur propriétaire. Selon L’Équipe, un fonds d’investissement britannique serait désormais en pole position pour reprendre le Gym, reléguant une piste américaine évoquée ces dernières semaines. Une évolution qui laisse entrevoir une clarification rapide du dossier, attendue dans les prochains jours.

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Ce changement d’actionnariat potentiel devrait avoir des conséquences directes sur l’organisation sportive du club. En stand-by depuis plusieurs jours, Nice doit trancher plusieurs dossiers structurants, à commencer par la nomination d’un entraîneur et la confirmation de l’arrivée de Geoffrey Moncada à la direction sportive. En parallèle, plusieurs profils d’entraîneurs commencent à circuler, à l’image d’Alexandre Dujeux ou de Wilfried Nancy, alors que Nice s’apprête à lancer sa reconstruction estivale.