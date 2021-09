La presse espagnole lance le compte à rebours pour la prochaine opération Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

À plusieurs reprises cet été, le Real Madrid a tenté de recruter Kylian Mbappé (22 ans), en présentant des offres allant jusqu'à 200 M€ au Paris SG. Seulement, malgré l'apparente volonté du champion du monde 2018 d'embrasser un destin madrilène, le club de la capitale, se rangeant derrière son contrat jusqu'en juin 2022, a repoussé les assauts de la Casa Blanca.

Mais, vu d'Espagne, ce n'est que partie remise. As lance déjà ce jeudi le compte à rebours avant la prochaine opération Mbappé, car, dans 100 jours, le 1er janvier 2022, l'attaquant international tricolore (49 sélections, 17 réalisations) sera libre de s'engager avec le club de son choix pour la saison 2022/23. Et les Merengues comptent bien faire tout leur possible pour parvenir à leurs fins.

Optimisme... mesuré

Un contrat jusqu'en juin 2028 est déjà prêt, assorti d'un salaire annuel avoisinant les 30 M€ et d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros, mais aussi une prime à la signature comprise entre 60 et 80 M€ : tout est déjà ficelé. Il ne manque plus que la signature du jeune homme. Optimistes, les pensionnaires du Santiago Bernabeu espèrent simplement que la pression ne sera pas trop lourde à supporter pour le n° 7, puisque, selon les derniers échos, le PSG risque prochainement de revenir à la charge avec une nouvelle proposition de prolongation.

D'ailleurs, les Rouge-et-Bleu passeront par le Qatar, siège de la maison-mère QSI, pour leur tournée hivernale, en janvier, précisément au moment où les Madrilènes reviendront à la charge. De l'autre côté des Pyrénées, on craint que la pression soit insoutenable pendant ces quelques jours et que l'intéressé finisse par craquer. Les récents évènements à Metz sont d'ailleurs vus comme une preuve de tension grandissante chez le Bondynois en Espagne. Le compte à rebours est lancé. Tic tac...