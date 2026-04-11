Insultes, boycott… C’est la guerre dans le vestiaire de l’OGC Nice !

Rien ne va plus du côté de l’OGC Nice. Et les matches de Ligue 1 chaque week-end le prouvent. Dans ce qui ressemble à l’une de ses pires saisons dans l’élite du football français depuis bien longtemps, le club azuréen enchaîne les contre-performances et pointe à une inquiétante 15e place au classement. Le départ de Franck Haise et l’arrivée de Claude Puel n’ont rien changé à la dynamique du club et le week-end dernier, Nice s’est enfoncé un peu plus dans la crise après sa défaite face à Strasbourg (1-3).

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Dominés par le club alsacien, les Niçois se sont fracturés dans le vestiaire à la pause de cette rencontre après avoir encaissé trois buts en 45 minutes. Le quotidien Nice-Matin révèle que Juma Bah, Sofiane Diop et Isak Jansson, mécontents d’être remplacés dès la mi-temps, ne sont même pas revenus sur le banc pour la seconde période. Une attitude qui a forcé l’ancien coach de l’OL à durcir le ton. «Il y a eu des gestes d’énervement oui. Je dois faire attention à tout ce qui pourrait contester l’union collective. Je dois être très vigilant. On a tous besoin d’être centrés sur l’objectif. On ne doit pas s’énerver. C’est de la cuisine interne mais bien sûr que je suis très vigilant là-dessus. Il y a des barèmes de sanction oui. Et ils sont appliqués», a expliqué Puel ce vendredi en conférence de presse. Nice-Matin explique notamment que Sofiane Diop et Isak Jansson, en plus d’une amende, ne débuteront pas face au Havre ce dimanche.

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Un vestiaire fracturé

Et ce n’est pas tout. Le quotidien local précise aussi que de grosses tensions ont éclaté entre Sofiane Diop et Jonathan Clauss notamment. Le latéral droit de l’équipe de France, très agacé après la défaite à Strasbourg, a aussi boycotté une interview avec Ligue1+, qui était pourtant déjà programmée comme il est prévu avec le diffuseur habituellement. Une nouvelle histoire parmi la multitude d’évènements survenus dans cette rencontre car Nice-Matin fait une dernière révélation après la défaite à Strasbourg.

Le milieu de terrain Hicham Boudaoui aurait aussi insulté Elye Wahi sur le terrain durant tout le match. Preuve d’un climat électrique au sein de cette équipe niçoise et qui n’est pas apaisé par les résultats sportifs, au contraire. Tout autre résultat qu’une victoire ce week-end face au Havre plongerait Nice dans une crise encore plus profonde et plus inquiétante. Car le maintien est encore très loin d’être assuré et pour Nice, la fin de saison risque d’être décisive pour l’avenir du club… Attention aux turbulences.