L'AS Rome signe Eldor Shomurodov

L'AS Rome a officialisé ce mardi la signature de l'attaquant ouzbek Eldor Shomurodov, en provenance du Genoa pour un chèque de 17,5 millions d'euros d'après le communiqué. L'international aux 49 sélections s'engage pour les cinq prochaines saisons avec le club de la Louve. Il est la deuxième recrue estivale (et la plus chère pour le moment) de l'AS Rome version José Mourinho après le gardien de but portugais Rui Patricio, sans compter les deux options d'achat levées sur le défenseur central espagnol Roger Ibañez et le latéral droit américain Bryan Reynolds.

La suite après cette publicité

L'ex-attaquant génois s'est confié sur son arrivée chez les Giallorossi : «La Roma est un grand pas en avant dans ma carrière : je ferai tout ce que je peux pour prouver que je mérite ce maillot et m'établir dans l'un des plus grands clubs du monde. La rapidité avec laquelle les négociations ont été conclues témoigne de ma volonté de me rendre immédiatement disponible pour l'entraîneur et mes coéquipiers», a-t-il affirmé au micro du média officiel du club.