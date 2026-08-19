Strasbourg jette son dévolu sur Lucas Stassin

Selon RMC Sport, Strasbourg s’intéresse à Lucas Stassin. L’attaquant belge de 21 ans figure sur les tablettes de plusieurs clubs français et européens, avec le Racing parmi les formations qui suivent attentivement sa situation. Après avoir été conservé par l’AS Saint-Étienne l’été dernier malgré plusieurs intérêts, le buteur pourrait cette fois être amené à quitter le Forez.

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Stassin sort de deux saisons à plus de 10 buts et reste un profil forcémment très intéressant pour plusieurs clubs dont le club alsacien qui a coché son nom. Son profil continue donc d’attirer, et Strasbourg fait partie des clubs à l’affût pour tenter de profiter de la situation. Un dossier à suivre d’ici la fin du mercato, alors que l’avenir du jeune attaquant belge pourrait enfin s’écrire loin de Saint-Étienne.