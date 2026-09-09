L1 : les décisions de la commission de discipline

Ce n’est que le début de saison, mais la commission de discipline a déjà du travail. Comme tous les mercredis, l’instance a rendu ses décisions suite au dernier weeek-end de Ligue 1, qui était le théâtre de la 3e journée.

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Logiquement, les joueurs expulsés écopent d’un match ferme de suspension. Pour Junior Mwanga, expulsé avec Le Havre face à Brest , il y aura un match de sursis en plus. Souleymane Sagnan, le défenseur lensois, hérite d’un match de suspension.

Le communiqué de la commission de discipline :

LIGUE 1 MCDONALD’S

1 match de suspension ferme et 1 match avec sursis

Junior MWANGA (Havre AC)

1 match de suspension ferme

Souleymane SAGNAN (RC Lens)

LIGUE 2 BKT

1 match de suspension ferme et 1 match avec sursis

Elydjah MENDY (AS Nancy-Lorraine)

1 match de suspension ferme

Mahamadou DIAWARA (Red Star FC)

1 match de suspension ferme

Saad AGOUZOUL (FC Sochaux)

5ème journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – FC Sochaux du vendredi 4 septembre 2026.

Exclusion de Johan CAVALLI, entraîneur adjoint du Pau FC.

2 matchs de suspension ferme et 2 matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.