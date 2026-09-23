PSG : l’éloge de Luis Campos à Vitinha et João Neves

Dans le Portugal Football Summit Podcast, présenté par Pedro Pinto, Luis Campos a longuement évoqué la progression des Portugais du Paris Saint-Germain, notamment celle de Vitinha, devenu au fil des mois l’un des hommes forts du projet parisien. Le conseiller sportif du PSG connaît le milieu de terrain depuis ses jeunes années et assure avoir rapidement décelé son potentiel. « Je connais également Vitinha depuis très longtemps, depuis qu’il a 16 ou 15 ans. Il m’a toujours impressionné. L’année dernière déjà, il figurait parmi les trois meilleurs joueurs du monde et aujourd’hui, il est considéré comme l’un des meilleurs. » Pour Campos, une étape importante de la carrière du Portugais est liée à son passage sous les ordres de Sérgio Conceição. « Il y a un Vitinha avant et après Sérgio Conceição qui, à mon avis, a été fondamental au moment où il lui a apporté une autre intensité dans le jeu, une autre dimension physique et peut-être une meilleure compréhension des différentes phases du jeu », a-t-il expliqué.

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Et si Vitinha s’est progressivement imposé comme l’un des cadres techniques du PSG, João Neves suit lui aussi une trajectoire particulièrement remarquée depuis son arrivée dans la capitale. Le jeune milieu portugais a rapidement réussi à s’adapter à son nouvel environnement et à s’imposer dans l’entrejeu parisien. Une évolution qui impressionne particulièrement Luis Campos. « C’est un garçon exceptionnel, très intelligent, capable de prendre d’excellentes décisions et, surtout, un combattant », a lancé le dirigeant parisien. Avant de placer la barre très haut pour la suite de sa carrière. « Il est en train de devenir un joueur capable, à lui seul, d’être l’une des deux ou trois pièces les plus importantes d’une équipe. Je pense que João va dans cette direction. » Campos a également insisté sur la maturité du Portugais, malgré son jeune âge, ainsi que sur sa faculté à s’adapter rapidement au PSG. « João a eu une vitesse d’adaptation extraordinaire. Même s’il est très jeune, c’est déjà une personne mature. Et tout cela l’a aidé à gagner au PSG. »